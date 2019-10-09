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Орел09.10.2019 Среда 16:52
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  3. В Москве будут судить орловчанина, подозреваемого в «железнодорожном» убийстве

В Москве будут судить орловчанина, подозреваемого в «железнодорожном» убийстве

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09.10.2019

В общей сложности, уроженец Орловской области подозревается в 19 преступлениях, которые произошли в 2017 и 2018 годах. В том числе — в убийстве, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и многочисленным кражам. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Самое тяжкое преступление произошло в сентябре минувшего года в тамбуре электрички «Шиферная — Москва». Мужчина вступил в конфликт с пассажиром и нанёс ему множество ножевых ранений. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Уголовное дело орловчанина расследовало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Сейчас его передали в суд.

Обвиняемый признал себя виновным частично. Ранее он уже был неоднократно судим.

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