В минувшем году в мэрию Орла поступило 25 жалоб от участников конкурсов
13.02.2019
Участники жаловались на жёсткие условия муниципальных контрактов, в частности, в отношении сроков и гарантий.
Однако лишь одну жалобу сочли обоснованной, да и то лишь частично. Остальные оказались безосновательными.
Об этом сообщили в мэрии Орла.
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