В минувшем году в мэрию Орла поступило 25 жалоб от участников конкурсов

Участники жаловались на жёсткие условия муниципальных контрактов, в частности, в отношении сроков и гарантий.

Однако лишь одну жалобу сочли обоснованной, да и то лишь частично. Остальные оказались безосновательными.

Об этом сообщили в мэрии Орла.