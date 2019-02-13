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Орел13.02.2019 Среда 23:45
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  3. В минувшем году в мэрию Орла поступило 25 жалоб от участников конкурсов

В минувшем году в мэрию Орла поступило 25 жалоб от участников конкурсов

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13.02.2019

Участники жаловались на жёсткие условия муниципальных контрактов, в частности, в отношении сроков и гарантий.

Однако лишь одну жалобу сочли обоснованной, да и то лишь частично. Остальные оказались безосновательными.

Об этом сообщили в мэрии Орла.

Теги:ОрёлОрловская областьконтрактыаукционыжалобымэрия Орла

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