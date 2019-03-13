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Орел13.03.2019 Среда 11:31
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  3. В минувшем году в Ливнах родились 662 ребёнка

В минувшем году в Ливнах родились 662 ребёнка

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13.03.2019

Это на 18 детей меньше, чем в 2017 году. Такую информацию сообщили на совещании в городской администрации представители территориального отдела ЗАГС.

Родилось 336 мальчиков и 326 девочек.

Среди новорожденных было 8 пар двойняшек.

231 ребёнок стал первенцем.

56 детей родились у женщин, которые не состоят в браке, двое — у несовершеннолетних гражданок.

Среди мужских имён наиболее популярными остаются Артём, Иван, Александр, Даниил, Кирилл и Максим, среди женских имён — Ксения, Виктория, София, Мария, Анастасия, Полина и Дарья.

Теги:ОрёлОрловская область

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