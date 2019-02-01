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Орел01.02.2019 Пятница 20:40
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  3. В минувшем году в банках Орловской области обнаружили 181 поддельную рублёвую банкноту

В минувшем году в банках Орловской области обнаружили 181 поддельную рублёвую банкноту

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01.02.2019

По сравнению с 2017 годом, число подделок выросло на 44 штуки. Об этом сообщает «Банк России».

Наиболее часто подделывают купюры номиналом в 5 тысяч рублей — их изъято 95 штук. На втором месте — купюры в 1 тысячу (изъята 71 штука). Также выявлены более «экзотические» поддельные купюры номиналом в 100 рублей (4 штуки) и 500 рублей (8 штук).

Кроме того, изъяты 2 поддельные банкноты номиналом 2 тысячи рублей и 1 поддельная фальшивая монета в 5 рублей.
Валютных фальшивок изъято только 3 штуки. Всё это — поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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