В микрорайоне «Болховский» заложили фундамент детского сада

В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Садик будет первым в микрорайоне. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Строительство планируется завершить до конца будущего года.

Цена контракта составляет 163 миллиона рублей.