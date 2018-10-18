В микрорайоне «Болховский» заложили фундамент детского сада
18.10.2018
В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Садик будет первым в микрорайоне. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.
Строительство планируется завершить до конца будущего года.
Цена контракта составляет 163 миллиона рублей.
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