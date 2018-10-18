Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.10.2018 Четверг 16:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В микрорайоне «Болховский» заложили фундамент детского сада

В микрорайоне «Болховский» заложили фундамент детского сада

Версия для печати

18.10.2018

В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Садик будет первым в микрорайоне. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест.

Строительство планируется завершить до конца будущего года.

Цена контракта составляет 163 миллиона рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49964

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.10.2018

Сегодня вечером глава администрации Орла Александр Муромский в прямом эфире телеканала "Первый областной" ответит на вопросы орловцев

18.10.2018

В Ливнах обнаружено тело девочки со следами отравления

18.10.2018

Орловец сделал ложное сообщение о взрывном устройстве в лицее №21, находясь под воздействием новостей о событиях в Керчи

18.10.2018

Для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» зарегистрировались уже 84 тысячи человек

18.10.2018

Сегодня Андрей Клычков встретился с гимнасткой Юлией Бравиковой

$ USD65.7238(+0.32)19.10
€ EUR75.5692(-0.08)19.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online