В микрорайоне «Болховский» на строительстве детского сада освоили 5 из 53 с половиной миллионов рублей
15.11.2018
Остальную сумму нужно израсходовать до конца текущего года. Всего на строительство потратят 163 миллиона 800 тысяч рублей. Садик должны сдать к концу следующего года.
Как сообщает администрация Орловского района, к данному моменту на объекте выполнены подготовительные работы, организованы временные подъездные пути из дорожных плит, вырыт котлован и выполнена бетонная подготовка.
Строительство стартовало месяц назад. В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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