В микрорайоне «Болховский» на строительстве детского сада освоили 5 из 53 с половиной миллионов рублей

Остальную сумму нужно израсходовать до конца текущего года. Всего на строительство потратят 163 миллиона 800 тысяч рублей. Садик должны сдать к концу следующего года.

Как сообщает администрация Орловского района, к данному моменту на объекте выполнены подготовительные работы, организованы временные подъездные пути из дорожных плит, вырыт котлован и выполнена бетонная подготовка.

Строительство стартовало месяц назад. В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.