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Орел10.09.2019 Вторник 12:44
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  3. В мэрии Орла произошло новое важное назначение

В мэрии Орла произошло новое важное назначение

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10.09.2019

Владимир Плотников возглавил городское управление градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Плотников родился в 1976 году. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. Последние семь лет он работал в ОАО «Гражданпроект» главным архитектором проектов.

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