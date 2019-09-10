В мэрии Орла произошло новое важное назначение

Владимир Плотников возглавил городское управление градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Плотников родился в 1976 году. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. Последние семь лет он работал в ОАО «Гражданпроект» главным архитектором проектов.