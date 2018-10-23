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Орел23.10.2018 Вторник 18:47
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В мэрии Орла пообещали до конца этой недели дать отопление во все дома

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23.10.2018

В мэрии Орла пообещали до конца этой недели дать отопление во все без исключения многоквартирные дома города.

Сейчас без тепла остаются лишь несколько зданий. Так, на Толстого, 2А, продолжаются работы по замене котлов, которые проводятся по инициативе самих жильцов. До 29-го числа сюда придёт тепло.

Идентичная ситуация на улице Латышских Стрелков в домах № 14 и № 16.

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