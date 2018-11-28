В мэрии Орла назвали дату установки главной городской ёлки
28.11.2018
Новогоднее дерево установят до 15 декабря на традицинном месте — перед Академическим театром имени Тургенева.
Об этом сообщает администрация Орла.
Также в городе разместят ещё одну большую ёлку. Однако точное место для её установки ещё не выбрано.
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