В мэрии Орла наградили победителя и призёров олимпиады по предпринимательству среди школьников
15.11.2018
Лучшим из лучших стал Никита Ланский, одиннадцатиклассник лицея № 1. Призёрами — его ровесники Элеонора Гришина (школа № 27), Екатерина Успенская (лицей № 32), Максим Ставцев (гимназия № 16), Семён Муравин (лицей № 21), Валерия Кангур (лицей № 22) и Ксения Лёвина (школа № 17).
Олимпиада проводилась в октябре в несколько этапов — школьный и городской.
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