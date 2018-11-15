В мэрии Орла наградили победителя и призёров олимпиады по предпринимательству среди школьников

Лучшим из лучших стал Никита Ланский, одиннадцатиклассник лицея № 1. Призёрами — его ровесники Элеонора Гришина (школа № 27), Екатерина Успенская (лицей № 32), Максим Ставцев (гимназия № 16), Семён Муравин (лицей № 21), Валерия Кангур (лицей № 22) и Ксения Лёвина (школа № 17).

Олимпиада проводилась в октябре в несколько этапов — школьный и городской.