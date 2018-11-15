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Орел15.11.2018 Четверг 19:39
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  3. В мэрии Орла наградили победителя и призёров олимпиады по предпринимательству среди школьников

В мэрии Орла наградили победителя и призёров олимпиады по предпринимательству среди школьников

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15.11.2018

Лучшим из лучших стал Никита Ланский, одиннадцатиклассник лицея № 1. Призёрами — его ровесники Элеонора Гришина (школа № 27), Екатерина Успенская (лицей № 32), Максим Ставцев (гимназия № 16), Семён Муравин (лицей № 21), Валерия Кангур (лицей № 22) и Ксения Лёвина (школа № 17).

Олимпиада проводилась в октябре в несколько этапов — школьный и городской.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьолимпиадышкольникипредпринимательство

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