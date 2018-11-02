В медицинском центре имени Круглой бастуют анестезиологи
02.11.2018
Об этом пишет «Комсомольская правда».
В результате врачи не смогли прооперировать уже несколько несовершеннолетних пациентов. Их родители обратились к исполняющей обязанности главврача медучреждения Людмиле Крыловой, также они собираются жаловаться в департамент здравоохранения Орловской области.
Причинами своей забастовки анестизиологи называют слишком скромную оплату их труда, а также неоплачиваемые переработки.
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