В медицинском центре имени Круглой бастуют анестезиологи

Об этом пишет «Комсомольская правда».

В результате врачи не смогли прооперировать уже несколько несовершеннолетних пациентов. Их родители обратились к исполняющей обязанности главврача медучреждения Людмиле Крыловой, также они собираются жаловаться в департамент здравоохранения Орловской области.

Причинами своей забастовки анестизиологи называют слишком скромную оплату их труда, а также неоплачиваемые переработки.