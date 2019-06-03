В МЧС зарегистрировали 7 ложных вызовов

С января по апрель 2019 года ГУ МЧС по Орловской области зарегистрировало 7 ложных сообщений о происшествиях, рассказали в пресс-службе ведомства.

По два раза спасатели отправлялись на ложные вызовы в Орловском и Глазуновском районах. Еще три сообщения были зафиксированы в Орле, Мценске и Хотынецком районе. Поиск хулиганов осложняет то, что они не оставляют своих контактных данных, не выходят на связь или вообще звонят на экстренный номер по телефону без сим-карты. МЧС проводит проверки по всем случаям. К работе подключены полиция, «Ростелеком», сотовые операторы и чиновники. МЧС напоминает, что за шуточный вызов МЧС придется заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей. А вот за ложное сообщение о теракте наступает уголовная ответственность, информирует «Орёлград».