Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.06.2019 Понедельник 13:40
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В МЧС зарегистрировали 7 ложных вызовов

В МЧС зарегистрировали 7 ложных вызовов

Версия для печати

03.06.2019

С января по апрель 2019 года ГУ МЧС по Орловской области зарегистрировало 7 ложных сообщений о происшествиях, рассказали в пресс-службе ведомства.

По два раза спасатели отправлялись на ложные вызовы в Орловском и Глазуновском районах. Еще три сообщения были зафиксированы в Орле, Мценске и Хотынецком районе. Поиск хулиганов осложняет то, что они не оставляют своих контактных данных, не выходят на связь или вообще звонят на экстренный номер по телефону без сим-карты. МЧС проводит проверки по всем случаям. К работе подключены полиция, «Ростелеком», сотовые операторы и чиновники. МЧС напоминает, что за шуточный вызов МЧС придется заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей. А вот за ложное сообщение о теракте наступает уголовная ответственность, информирует «Орёлград».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьМЧС

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55003

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.06.2019

Проект областного бюджета на 2020 год будет направлен на рассмотрение в Облсовет до 7 октября

03.06.2019

Завтра в Орле состоится крупное мероприятие

03.06.2019

Сегодня орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку

03.06.2019

Институт региональных проблем представил первый рейтинг криминогенности регионов

03.06.2019

Сегодня в Орле состоятся соревнования по дзюдо в рамках Дней города Москвы в Орловской области

$ USD65.3834(+0.33)01.06
€ EUR72.8436(+0.42)01.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online