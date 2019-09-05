В машине орловчанки нашли крупную партию наркотиков (фото)

В автомобиле жительницы Орла (1969 года рождения) полиция обнаружила 3 с половиной килограмма марихуаны. Наркосодержащее растение хранилось в мешке. Незаконный груз изъяли.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, орловчанку проверяли «по наводке». Ранее в полицию поступила информация о том, что женщина может иметь отношение к незаконному обороту наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области