В машине орловчанки нашли крупную партию наркотиков (фото)
05.09.2019
В автомобиле жительницы Орла (1969 года рождения) полиция обнаружила 3 с половиной килограмма марихуаны. Наркосодержащее растение хранилось в мешке. Незаконный груз изъяли.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, орловчанку проверяли «по наводке». Ранее в полицию поступила информация о том, что женщина может иметь отношение к незаконному обороту наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде.
Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области
Короткая ссылка obl1.ru/~/57040
Другие новости раздела
05.09.2019
В Орле в ТМК «ГРИНН» произошло ЧП
$ USD66.5002(-0.41)05.09
€ EUR73.0638(-0.14)05.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?