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Орел05.09.2019 Четверг 12:26
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  3. В машине орловчанки нашли крупную партию наркотиков (фото)

В машине орловчанки нашли крупную партию наркотиков (фото)

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05.09.2019

В автомобиле жительницы Орла (1969 года рождения) полиция обнаружила 3 с половиной килограмма марихуаны. Наркосодержащее растение хранилось в мешке. Незаконный груз изъяли.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, орловчанку проверяли «по наводке». Ранее в полицию поступила информация о том, что женщина может иметь отношение к незаконному обороту наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде.

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Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Теги:Орловская областьУправление МВД по Орловской области

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