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Орел22.11.2018 Четверг 12:52
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  3. В марте будущего года в Орловской области будет получена первая продукция нового предприятия

В марте будущего года в Орловской области будет получена первая продукция нового предприятия

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22.11.2018

К этому времени ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей закрытого грунта.

Об этом на рабочей встрече губернатору Орловской области Андрею Клычкову сообщил инвестор проекта Артур Джалалов.

Тепличный комплекс по выращиванию томатов находится в Орловском районе в деревне Альшанские Выселки. Сейчас завершается его строительство. В ближайшее время будет оформлено разрешение на эксплуатацию объекта.

Общая площадь комплекса составляет 7 с половиной гектаров. Создание нового предприятия позволит трудоустроить 150 человек.

Андрей Клычков отметил, что это — лишь один из трёх крупных овощеводческих проектов, которые в данный момент реализуются в Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьовощеводство

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