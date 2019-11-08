В Малоархангельском район задержали мужчину с «букетом»

В лесополосе на территории Малоархангельского района полицейские задержали ранее судимого 46-летнего мужчину. При нем было 690 граммов запрещенного наркотического вещества. Его изъяли, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Проведенное исследование показало, что это марихуана. Масса изъятого в пересчете на сухой вес составила 690 граммов», — уточнили в ведомстве. Это считается крупным размером. В беседе с полицейскими мужчина пояснил, что обнаружил и собрал дикорастущее наркосодержащее растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование.