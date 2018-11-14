В Малоархангельске отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение
14.11.2018
Об этом сообщили в ГИБДД.
ДТП произошло накануне в 08:50 на местной улице Калинина.
Водитель «Оки» не справился с управлением и врезался в металлическую ограду дороги.
В итоге пострадал не только водитель, но и пассажир. Однако госпитализация всё же не понадобилась никому. После оказания медицинской помощи в районной больнице, пострадавших отпустили домой.
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