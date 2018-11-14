В Малоархангельске отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение

Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло накануне в 08:50 на местной улице Калинина.

Водитель «Оки» не справился с управлением и врезался в металлическую ограду дороги.

В итоге пострадал не только водитель, но и пассажир. Однако госпитализация всё же не понадобилась никому. После оказания медицинской помощи в районной больнице, пострадавших отпустили домой.