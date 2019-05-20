В мае главы районов Орла снова встретятся с населением

Пообщаться с начальниками территориальных управлений администрации города можно один раз в месяц.

Встреча с главой Железнодорожного района Юрием Тарасовым проходит в третий вторник каждого месяца в малом зале районной администрации (переулок Трамвайный, 1, кабинет 15). Контактный телефон — 54-12-69

Пообщаться с руководителем администрации Северного района Владимиром Маркиным можно в третий четверг каждого месяца в большом зале территориального управления (Московское шоссе, 137, 4 этаж, кабинет 402). Телефон для связи — 47-38-85.

Озвучить свои проблемы и предложения руководителю администрации Советского района Артёму Левковскому можно в последнюю среду каждого месяца в большом зале территориального управления (улица Октябрьская, 30, кабинет 316). Телефон для связи — 43-36-21.

Встреча с главой Заводского района Юрием Студенниковым организуется в последний четверг каждого месяца в малом зале районной администрации (1-я Посадская, 14, кабинет 29). Контактный телефон — 73-55-64.

Все встречи начинаются в 17 часов.