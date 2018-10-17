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  3. В Ливнах заключённому колонии строгого режима вручили удостоверение "Ветеран боевых действий"

В Ливнах заключённому колонии строгого режима вручили удостоверение "Ветеран боевых действий"

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17.10.2018

В Ливнах в исправительной колонии строгого режима № 2 состоялась неординарная церемония. Осуждённому вручили удостоверение «Ветеран боевых действий».

Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФСИН.

Как рассказали в ведомстве, оформление такого удостоверения — серьёзная работа, ведь получателю необходимо документально подтвердить своё участие в боевых действиях.

Несмотря на то, что в данный момент ветеран находится в местах лишения свободы, он получит право на соответствующие льготы.

Сейчас в ливенской исправительной колонии № 2 находятся 10 заключённых, официально признанных ветеранами боевых действий.

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