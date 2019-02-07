В Ливнах за год возбудили 246 административных дел в отношении родителей и детей

О результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних сообщили в городской администрации.

По возбуждённым делам вынесено 210 постановлений о назначении административных наказаний. В 34 случаях наказали детей. Также к ответственности привлечены 170 родителей — в основном, с формулировкой «за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Кроме того, 17 родителей наказали за то, что их дети, не достигшие совершеннолетия, употребляли спиртные напитки.