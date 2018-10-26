В Ливнах восстановят памятник архитектуры
26.10.2018
В городе Ливны частная фирма выкупила здание начала двадцатого века, памятник архитектуры, который находится в аварийном состоянии.
Это бывшая аптека Майзеля, расположенная на улице Дзержинского. Об этом сообщает сайт «Уездный город».
Дом в центре Ливен давно стоял без окон и дверей. Жильцов расселили, а судьба здания долго была под вопросом.
За восстановление здания взялась подрядная организация «Диалог плюс».
Как ожидается, после окончания работ назначение здания останется прежним — здесь будет жилой дом.
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