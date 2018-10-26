В Ливнах восстановят памятник архитектуры

В городе Ливны частная фирма выкупила здание начала двадцатого века, памятник архитектуры, который находится в аварийном состоянии.

Это бывшая аптека Майзеля, расположенная на улице Дзержинского. Об этом сообщает сайт «Уездный город».

Дом в центре Ливен давно стоял без окон и дверей. Жильцов расселили, а судьба здания долго была под вопросом.

За восстановление здания взялась подрядная организация «Диалог плюс».

Как ожидается, после окончания работ назначение здания останется прежним — здесь будет жилой дом.