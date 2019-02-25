В Ливнах столкнулись Hyundai и «ИЖ», пострадал один человек
25.02.2019
Авария случилась 24 февраля около 10 часов на улице Свердлова у дома № 108. Иномаркой управляла 42-летняя женщина. Отечественной машиной — 77-летний мужчина.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, столкновение допустила водитель иномарки. В результате пострадал другой водитель. Пенсионер получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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