В Ливнах столкнулись Hyundai и «ИЖ», пострадал один человек

Авария случилась 24 февраля около 10 часов на улице Свердлова у дома № 108. Иномаркой управляла 42-летняя женщина. Отечественной машиной — 77-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, столкновение допустила водитель иномарки. В результате пострадал другой водитель. Пенсионер получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области