В Ливнах состоялся суд по громкому делу о ДТП с погибшим

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как выяснил суд, водитель грузовика «КАМАЗ», находясь в состоянии наркотического опьянения, допустил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм.

Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года отстранили от деятельностьи, связанной с управлением транспортными средствами.

Кстати, сам осуждённый посчитал такой приговор слишком суровым и пытался обжаловать его в апелляционной инстанции — однако безуспешно.