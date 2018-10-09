В Ливнах состоялся суд по громкому делу о ДТП с погибшим
09.10.2018
Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Как выяснил суд, водитель грузовика «КАМАЗ», находясь в состоянии наркотического опьянения, допустил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм.
Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года отстранили от деятельностьи, связанной с управлением транспортными средствами.
Кстати, сам осуждённый посчитал такой приговор слишком суровым и пытался обжаловать его в апелляционной инстанции — однако безуспешно.
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