В Ливнах сгорело жильё многодетной семьи
07.03.2019
ЧП случилось на 1-й Пушкарской улице 6 марта. Загорелся дом на двух хозяев, в одной из половин которого проживала многодетная семья. Сигнал поступил в службу спасения в 08:55.
На месте работали сотрудники пожарно-спасательных частей № 7 и 8. Половина дома, где проживало многодетное семейство, оказалось уничтожено огнём полоностью. Вторая половина пострадала лишь частично.
В момент пожара в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Как сообщает «Уездный город Ливны», сейчас выясняются размер ущерба и причины возгорания.
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