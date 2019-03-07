В Ливнах сгорело жильё многодетной семьи

ЧП случилось на 1-й Пушкарской улице 6 марта. Загорелся дом на двух хозяев, в одной из половин которого проживала многодетная семья. Сигнал поступил в службу спасения в 08:55.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательных частей № 7 и 8. Половина дома, где проживало многодетное семейство, оказалось уничтожено огнём полоностью. Вторая половина пострадала лишь частично.

В момент пожара в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Как сообщает «Уездный город Ливны», сейчас выясняются размер ущерба и причины возгорания.