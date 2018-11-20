В Ливнах сахарный завод возместил причинённый экологии ущерб на один миллион 900 тысяч рублей

Предприятие сделало это после обращения «Народного фронта» в контролирующие органы и последующего судебного процесса.

В ОНФ, в свою очередь, осенью минувшего года обратились жители посёлка Сахзаводской. Речь шла о загрязнении сточными водами реки Быстрая Сосна.

Также завод провёл работы по ремонту канализационной системы, чтобы не допустить попадания сточных вод в открытый грунт.

Кроме того, предприятие начало разрабатывать проект по зацикливанию воды, который не позволит ей больше попадать в русло реки.