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Орел20.11.2018 Вторник 13:20
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  3. В Ливнах сахарный завод возместил причинённый экологии ущерб на один миллион 900 тысяч рублей

В Ливнах сахарный завод возместил причинённый экологии ущерб на один миллион 900 тысяч рублей

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20.11.2018

Предприятие сделало это после обращения «Народного фронта» в контролирующие органы и последующего судебного процесса.

В ОНФ, в свою очередь, осенью минувшего года обратились жители посёлка Сахзаводской. Речь шла о загрязнении сточными водами реки Быстрая Сосна.

Также завод провёл работы по ремонту канализационной системы, чтобы не допустить попадания сточных вод в открытый грунт.

Кроме того, предприятие начало разрабатывать проект по зацикливанию воды, который не позволит ей больше попадать в русло реки.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьОНФэкология

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