В Ливнах работу башенного крана приостановили по суду
11.03.2019
ООО «Ресурс», которому принадлежит техника, признали виновным в совершении административного правонарушения. Работу крана приостановили на срок до 90 суток до устранения выявленных проблем.
Нарушения установил Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки. Как сообщает «Уездный город Ливны», по истечении срока службы крана не проводилась экспертиза промышленной безопасности, ограничитель грузоподъёмности устройства оказался неисправен, кроме того, отсутствовал акт сдачи-приёмки рельсового пути в эксплуатацию. Были выявлены и другие нарушения.
Представитель ООО «Ресурс» признал свою вину.
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