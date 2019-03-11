В Ливнах работу башенного крана приостановили по суду

ООО «Ресурс», которому принадлежит техника, признали виновным в совершении административного правонарушения. Работу крана приостановили на срок до 90 суток до устранения выявленных проблем.

Нарушения установил Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки. Как сообщает «Уездный город Ливны», по истечении срока службы крана не проводилась экспертиза промышленной безопасности, ограничитель грузоподъёмности устройства оказался неисправен, кроме того, отсутствовал акт сдачи-приёмки рельсового пути в эксплуатацию. Были выявлены и другие нарушения.

Представитель ООО «Ресурс» признал свою вину.