В Ливнах пройдёт акция «Русский язык без сквернословия»
26.10.2018
Её организуют ученики школы № 6.
Как сообщает сайт «Уездный город», мэр Ливен Сергей Трубицин, узнав о мероприятии, предложил сделать его общегородским.
Пока что школьники сняли и смонтировали клип, который в игровой форме рассказывает о вредных последствиях нецензурной брани.
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