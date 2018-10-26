В Ливнах пройдёт акция «Русский язык без сквернословия»

Её организуют ученики школы № 6.

Как сообщает сайт «Уездный город», мэр Ливен Сергей Трубицин, узнав о мероприятии, предложил сделать его общегородским.

Пока что школьники сняли и смонтировали клип, который в игровой форме рассказывает о вредных последствиях нецензурной брани.