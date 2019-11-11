В Ливнах появится необычный памятник

В Ливнах установят памятник, сделанный из остатков разорвавшихся снарядов и других «трофеев» войны. С такой инициативой выступили поисковики из отряда «Подвиг», сообщает «Уездный город». Ливенские депутаты поддержали инициативу и проголосовали за принятие такого решения. Памятный знак будет установлен около братского захоронения на ул. Воронежской. Памятник планируют установить на средства, пожертвованные добровольцами города и района и силами членов общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг».