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В Ливнах появился новый боксёрский ринг

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22.05.2019

Также в городе появилось специальное оборудование для занятий данным видом спорта. Подарки общей стоимостью 650 тысяч рублей спортшколе города Ливны преподнесла Федерация бокса Орловской области.

Ринг соответствует олимпийским параметрам и подходит для проведения профессиональных соревнований любого уровня. Его можно устанавливать в любом месте.

После передачи подарков их «обновили», проведя соревнования, посвящённые ливенцам — героям Великой Отечественной войны. В них участвовали представители 5 регионов и 7 городов России — всего около 50 спортсменов. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Теги:ОрёлОрловская область

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