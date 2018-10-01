В Ливнах подорожает проезд в маршрутках
01.10.2018
С 8-го октября плата повысится с пятнадцати до семнадцати рублей. Такое решение вынес местный городской совет.
С инициативой об очередном повышении платы к депутатам обратились перевозчики, мотивируя свою просьбу ростом цен на запчасти, ГСМ, резину, а также повышением объёма налоговых и страховых взносов.
Как сообщает администрация Ливен, решение принято с целью не допустить срывов в работе общественного транспорта.
На данный момент в Орле и Мценске плата за проезд в маршрутке уже составляет 17 рублей.
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