В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год
16.05.2019
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Трубицин. В качестве официальной причины в документе значится «отсутствие финансовых средств».
Программа, рассчитанная на три года (с 2017 по 2019) должна была обойтись в 6 миллионов рублей. В этом году планировались вложения в 1 миллион 900 тысяч рублей из региональной и в 100 тысяч рублей из муниципальной казны.
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