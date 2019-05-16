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  3. В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год

В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год

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16.05.2019

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Трубицин. В качестве официальной причины в документе значится «отсутствие финансовых средств».

Программа, рассчитанная на три года (с 2017 по 2019) должна была обойтись в 6 миллионов рублей. В этом году планировались вложения в 1 миллион 900 тысяч рублей из региональной и в 100 тысяч рублей из муниципальной казны.

Теги:ОрёлОрловская область

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