В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Трубицин. В качестве официальной причины в документе значится «отсутствие финансовых средств».

Программа, рассчитанная на три года (с 2017 по 2019) должна была обойтись в 6 миллионов рублей. В этом году планировались вложения в 1 миллион 900 тысяч рублей из региональной и в 100 тысяч рублей из муниципальной казны.