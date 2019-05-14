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В Ливнах открылся православный просветительский центр

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13.05.2019

Об этом сообщает сайт «Уездный город».

Центр относится к Ливенско-Малоархангельской епархии РПЦ. Специально для него рядом с Сергиевским храмом построили небольшое здание. Внутри есть классы для занятий и зал для проведения торжественных мероприятий.

Центр открыли 12 мая. В этот же день в Ливны доставили капсулу с православными святынями — частицами животворящего креста и тернового венца Христа и фрагментом таблички с аббревиатурой INRI («Иисус Назарянин, Царь Иудейский»), которая при распятии была прибита к животворящему кресту. Ранее они хранились во Франции в женском католическом монастыре. Теперь святыни будут постоянно находиться в Сергиевском соборе Ливен.

Теги:ОрёлОрловская область

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