В Ливнах открылся православный просветительский центр

Об этом сообщает сайт «Уездный город».

Центр относится к Ливенско-Малоархангельской епархии РПЦ. Специально для него рядом с Сергиевским храмом построили небольшое здание. Внутри есть классы для занятий и зал для проведения торжественных мероприятий.

Центр открыли 12 мая. В этот же день в Ливны доставили капсулу с православными святынями — частицами животворящего креста и тернового венца Христа и фрагментом таблички с аббревиатурой INRI («Иисус Назарянин, Царь Иудейский»), которая при распятии была прибита к животворящему кресту. Ранее они хранились во Франции в женском католическом монастыре. Теперь святыни будут постоянно находиться в Сергиевском соборе Ливен.