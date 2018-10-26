В Ливнах открылся центр для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
26.10.2018
В Орловской области открылся Центр «Всё в твоих руках» для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Учреждение находится в Ливнах.
Центр создавался при поддержке Орловской митрополии.
Здесь могут проживать до десяти человек одновременно. Женщины получат не только всё необходимое для жизни, но и бесплатные консультации специалистов.
Главная цель организаторов центра — удержать от насильственного прерывания беременности орловчанок, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.
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