В Ливнах открылся центр для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В Орловской области открылся Центр «Всё в твоих руках» для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Учреждение находится в Ливнах.

Центр создавался при поддержке Орловской митрополии.

Здесь могут проживать до десяти человек одновременно. Женщины получат не только всё необходимое для жизни, но и бесплатные консультации специалистов.

Главная цель организаторов центра — удержать от насильственного прерывания беременности орловчанок, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах.