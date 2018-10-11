В Ливнах объявлен конкурс на создание логотипа города
11.10.2018
Вслед за областным центром собственным логотипом решили обзавестись Ливны.
Администрация города объявила открытый творческий конкурс проектов графического символа.
Как пояснили организаторы, логотип должен отражать общественную значимость и туристскую привлекательность, а также традиции и культуру Ливен.
На первом этапе будут приниматься заявки, затем лучшие отберёт комиссия, после чего их выставят на открытое интернет-голосование.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49796
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