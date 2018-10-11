Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.10.2018 Четверг 12:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Ливнах объявлен конкурс на создание логотипа города

В Ливнах объявлен конкурс на создание логотипа города

Версия для печати

11.10.2018

Вслед за областным центром собственным логотипом решили обзавестись Ливны.

Администрация города объявила открытый творческий конкурс проектов графического символа.

Как пояснили организаторы, логотип должен отражать общественную значимость и туристскую привлекательность, а также традиции и культуру Ливен.

На первом этапе будут приниматься заявки, затем лучшие отберёт комиссия, после чего их выставят на открытое интернет-голосование.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49796

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.10.2018

Ушёл из жизни актёр театра «Свободное пространство» Юрий Мартюшин

4
11.10.2018

Открыта регистрация участников нового сезона конкурса управленцев "Лидеры России"

11.10.2018

Министерство строительства и ЖКХ России возьмёт работу орловского Фонда капремонта под особый контроль по инициативе «Общероссийского народного фронта»

11.10.2018

Орловцы участвуют в шахматном турнире в Белоруссии

11.10.2018

В Орловской области будут реализовывать пилотный проект Минсельхоза РФ, связанный с передовыми цифровыми технологиями

$ USD66.1832(-0.22)11.10
€ EUR76.071(-0.14)11.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online