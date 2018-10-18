В Ливнах обнаружено тело девочки со следами отравления
18.10.2018
В Ливнах на территории частного сектора обнаружено тело 12-тилетней девочки со следами отравления. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Согласно предварительному расследованию, после уроков школьница проводила время в компании своих сверстников, почувствовала недомогание и потеряла сознание. Предположительно, смерть наступила от отравления неизвестным веществом.
По данному факту Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Дело взял на контроль руководитель регионального следственного управления Анатолий Щуров.
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