В Ливнах несколько детей подверглись нападениям собак

Первый случай произошёл в слободе Беломестная 8 февраля. Собака напала на 13-летнего мальчика. «Уездный город Ливны» отмечает, что это было не бродячее, а домашнее животное. «Друг человека» прокусил ребёнку локтевую часть руки.

В Ливенской ЦРБ мальчик получил медпомощь. Сначала его отпустили домой, но на следующий день родители привели сына на лечение в стационар.

Другой случай также привёл к госпитализации несовершеннолетнего. 16 февраля на улице Титова бродячая собака напала на 14-летнего подростка. Пёс прокусил мальчику голень.