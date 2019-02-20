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  3. В Ливнах несколько детей подверглись нападениям собак

В Ливнах несколько детей подверглись нападениям собак

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20.02.2019

Первый случай произошёл в слободе Беломестная 8 февраля. Собака напала на 13-летнего мальчика. «Уездный город Ливны» отмечает, что это было не бродячее, а домашнее животное. «Друг человека» прокусил ребёнку локтевую часть руки.

В Ливенской ЦРБ мальчик получил медпомощь. Сначала его отпустили домой, но на следующий день родители привели сына на лечение в стационар.

Другой случай также привёл к госпитализации несовершеннолетнего. 16 февраля на улице Титова бродячая собака напала на 14-летнего подростка. Пёс прокусил мальчику голень.

Теги:ОрёлОрловская область

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