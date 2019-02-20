В Ливнах несколько детей подверглись нападениям собак
20.02.2019
Первый случай произошёл в слободе Беломестная 8 февраля. Собака напала на 13-летнего мальчика. «Уездный город Ливны» отмечает, что это было не бродячее, а домашнее животное. «Друг человека» прокусил ребёнку локтевую часть руки.
В Ливенской ЦРБ мальчик получил медпомощь. Сначала его отпустили домой, но на следующий день родители привели сына на лечение в стационар.
Другой случай также привёл к госпитализации несовершеннолетнего. 16 февраля на улице Титова бродячая собака напала на 14-летнего подростка. Пёс прокусил мальчику голень.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52982
Другие новости раздела
20.02.2019
Сотрудники Управления МЧС по Орловской области отработали действия по спасению людей, провалившихся под лёд
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?