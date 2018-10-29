В Ливнах начал разрушаться самый молодой православный храм города

Об этом информирует телеканал «Принт-ТВ».

Храм Святых апостолов Петра и Павла начали строить в 2008-м году и освятили в 2014-м. Весной этого года в фундаменте появились щели. Сейчас они видны и внутри храма.

Как пояснил настоятель — иерей Виталий, причиной разрушений, скорее всего, стали просчёты, допущенные при строительстве. Здание, расположенное на холме, начало сползать вниз.

Чтобы остановить этот процесс и ликвидировать уже существующие разрушения, потребуется ещё 450 тысяч рублей.