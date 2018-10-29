Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.10.2018 Понедельник 17:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Ливнах начал разрушаться самый молодой православный храм города

В Ливнах начал разрушаться самый молодой православный храм города

Версия для печати

29.10.2018

Об этом информирует телеканал «Принт-ТВ».

Храм Святых апостолов Петра и Павла начали строить в 2008-м году и освятили в 2014-м. Весной этого года в фундаменте появились щели. Сейчас они видны и внутри храма.

Как пояснил настоятель — иерей Виталий, причиной разрушений, скорее всего, стали просчёты, допущенные при строительстве. Здание, расположенное на холме, начало сползать вниз.

Чтобы остановить этот процесс и ликвидировать уже существующие разрушения, потребуется ещё 450 тысяч рублей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50177

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.10.2018

Состоялся первый в истории чемпионат Орловской области по бадминтону

29.10.2018

Орловские студенты встретились с послом Ватикана

29.10.2018

В Орловской области утверждён план законопроектной деятельности губернатора на следующий год

29.10.2018

В областном центре приостановили работу ещё одного киоска, торгующего шаурмой

29.10.2018

Орловский областной суд отказал жителю Орла в переводе его квартиры на индивидуальное отопление

$ USD65.8129(+0.18)30.10
€ EUR75.0399(+0.37)30.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online