В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

Заведение находится на улице Орджоникидзе, 2а.

Как сообщает сайт «Уездный город Ливны», накануне состоялось торжественное открытие приюта. В нём принял участие заместитель мэра Алексей Кожухов.

Приют создавался в рамках проекта «Цепочка добра» на президентский грант, полученный по итогам конкурсного отбора.

Содержать бездомных собак и кошек на постоянной основе здесь не будут. Животные могут рассчитывать на временный кров и хлеб и ветеринарную помощь. Специалисты будут проводить стерилизацию собак.

Организация «4 лапы» будет курировать приют на безвозмездной основе. Волонтёры рассчитывают на благотворительную помощь земляков.