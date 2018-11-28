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Орел28.11.2018 Среда 13:11
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  3. В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

В Ливнах на средства президентского гранта организовали пункт передержки бездомных животных

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28.11.2018

Заведение находится на улице Орджоникидзе, 2а.

Как сообщает сайт «Уездный город Ливны», накануне состоялось торжественное открытие приюта. В нём принял участие заместитель мэра Алексей Кожухов.

Приют создавался в рамках проекта «Цепочка добра» на президентский грант, полученный по итогам конкурсного отбора.

Содержать бездомных собак и кошек на постоянной основе здесь не будут. Животные могут рассчитывать на временный кров и хлеб и ветеринарную помощь. Специалисты будут проводить стерилизацию собак.

Организация «4 лапы» будет курировать приют на безвозмездной основе. Волонтёры рассчитывают на благотворительную помощь земляков.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбездомные животныеЛивны

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