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Орел19.11.2018 Понедельник 18:53
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  3. В Ливнах мужчина отсудил 50 тысяч рублей за моральный ущерб из-за гибели сына в ДТП

В Ливнах мужчина отсудил 50 тысяч рублей за моральный ущерб из-за гибели сына в ДТП

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19.11.2018

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Как сообщает «Уездный город», изначально орловец хотел взыскать с ответчика полмиллиона рублей, однако судья снизил эту сумму в десять раз.

Мужчина подчеркнул, что потеря сына причинила ему глубокие моральные страдания, поскольку это был его единственный ребенок.

Ответчик свою вину не признал, указав, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд, так как пешеход выскочил на проезжую часть слишком внезапно. Однако суд встал на сторону подателя иска.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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