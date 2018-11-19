В Ливнах мужчина отсудил 50 тысяч рублей за моральный ущерб из-за гибели сына в ДТП

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Как сообщает «Уездный город», изначально орловец хотел взыскать с ответчика полмиллиона рублей, однако судья снизил эту сумму в десять раз.

Мужчина подчеркнул, что потеря сына причинила ему глубокие моральные страдания, поскольку это был его единственный ребенок.

Ответчик свою вину не признал, указав, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд, так как пешеход выскочил на проезжую часть слишком внезапно. Однако суд встал на сторону подателя иска.