В Ливнах мужчина отсудил 50 тысяч рублей за моральный ущерб из-за гибели сына в ДТП
19.11.2018
Дело рассматривал Ливенский районный суд.
Как сообщает «Уездный город», изначально орловец хотел взыскать с ответчика полмиллиона рублей, однако судья снизил эту сумму в десять раз.
Мужчина подчеркнул, что потеря сына причинила ему глубокие моральные страдания, поскольку это был его единственный ребенок.
Ответчик свою вину не признал, указав, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд, так как пешеход выскочил на проезжую часть слишком внезапно. Однако суд встал на сторону подателя иска.
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