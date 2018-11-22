В Ливнах хулиганы уничтожили новогоднюю иллюминацию

Как рассказал на совещании городской администрации начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов, гирлянды, которые украшали деревья на местной улице Ленина в минувшем году, были серьёзно повреждены хулиганами.

Это потребует дополнительных расходов городского бюджета на закупку и установку новых новогодних украшений.