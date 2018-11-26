В Ливнах BMW врезался в дерево и дорожный знак

Авария случилась в ночь на воскресенье около двух часов на улице Свердлова у дома 47. Водитель иномарки не справился с управлением.

Как сообщает «Уездный город Ливны», сначала легковой BMW врезался в дерево, а затем автомобиль отбросило на дорожный знак.

В машине сработала подушка безопасности. Однако водитель всё равно получил травмы и оказался в больнице.