В Ливнах BMW врезался в дерево и дорожный знак
26.11.2018
Авария случилась в ночь на воскресенье около двух часов на улице Свердлова у дома 47. Водитель иномарки не справился с управлением.
Как сообщает «Уездный город Ливны», сначала легковой BMW врезался в дерево, а затем автомобиль отбросило на дорожный знак.
В машине сработала подушка безопасности. Однако водитель всё равно получил травмы и оказался в больнице.
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