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В Ливенском районе завершено строительство автомобильной дороги «Орлово-Овсянниково-Парахино-Мальцево»

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14.11.2019

В церемонии открытия автомобильной дороги принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Благодаря строительству новой дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 3,4 км обеспечен всепогодный подъезд в населенные пункты Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево.

Строительство дороги осуществлялось в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Стоимость работ 143,2 млн рублей.

Заказчиком выполнения работ является КУ ОО «Орелгосзаказчик». Строительство автодороги осуществляла подрядная организация СУ-816 ФАО «Орелдорстрой».

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