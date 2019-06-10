Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.06.2019 Понедельник 17:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Ливенском районе утонул 17-летний ученик школы

В Ливенском районе утонул 17-летний ученик школы

Версия для печати

10.06.2019

Об этом сообщили в Следственном комитете.

ЧП случилось 8 июня. Сейчас выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу. Уже опрошены свидетели и очевидцы происшествия.

Известно, что семья, где рос орловчанин, не состояла на профилактических учётах в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55178

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.06.2019

В честь Дня России в Орле пройдут соревнования в часовом беге

10.06.2019

В День России в Орле пройдёт велосипедная гонка-критериум

10.06.2019

В Орле на площади Ленина пройдут соревнования по пляжному волейболу на призы губернатора

10.06.2019

8 сотрудников Управления МЧС по Орловской области привлекли к дисциплинарной ответственности

10.06.2019

Россельхознадзор выявил на территории, принадлежащей ОГУ имени Тургенева, массовые очаги карантинного сорняка

$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online