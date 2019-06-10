В Ливенском районе утонул 17-летний ученик школы

Об этом сообщили в Следственном комитете.

ЧП случилось 8 июня. Сейчас выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено.

Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу. Уже опрошены свидетели и очевидцы происшествия.

Известно, что семья, где рос орловчанин, не состояла на профилактических учётах в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних.