В Ливенском районе утонул 17-летний ученик школы
10.06.2019
Об этом сообщили в Следственном комитете.
ЧП случилось 8 июня. Сейчас выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено.
Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу. Уже опрошены свидетели и очевидцы происшествия.
Известно, что семья, где рос орловчанин, не состояла на профилактических учётах в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних.
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