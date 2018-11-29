В Ливенском районе сельские жители проголосовали за ликвидацию школы
29.11.2018
Опрос проводился среди жителей Крутовского и Речицкого сельских поселений.
Как сообщает «Уездный город Ливны», ликвидацию Теличенской средней школы поддержали 1300 человек, против выступили 247.
Как пояснили в районном управлении образования, родители школьников, которые обучаются в этом учреждении, сами написали чиновникам письмо с просьбой перевести их детей на обучение в школу Сахзаводского посёлка. Эта школа находится в нескольких километрах от села Теличье. Детей доставляет на занятия специальный автобус.
В Теличенской школе обучались всего 12 детей. Кроме того, здание учреждения не соответствовало современным требованиям.
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