В Ливенском районе сельские жители проголосовали за ликвидацию школы

Опрос проводился среди жителей Крутовского и Речицкого сельских поселений.

Как сообщает «Уездный город Ливны», ликвидацию Теличенской средней школы поддержали 1300 человек, против выступили 247.

Как пояснили в районном управлении образования, родители школьников, которые обучаются в этом учреждении, сами написали чиновникам письмо с просьбой перевести их детей на обучение в школу Сахзаводского посёлка. Эта школа находится в нескольких километрах от села Теличье. Детей доставляет на занятия специальный автобус.

В Теличенской школе обучались всего 12 детей. Кроме того, здание учреждения не соответствовало современным требованиям.