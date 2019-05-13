В Ливенском районе перезахоронили останки троих защитников Отечества
09.05.2019
Торжественная церемония состоялась в селе Речица. Защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, предали земле со всеми положенными воинскими почестями.
Останки обнаружили члены поискового отряда «Подвиг» осенью минувшего года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54525
Другие новости раздела
13.05.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5
$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?