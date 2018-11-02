В Ливенской районной больнице появится передвижной кабинет рентгенодиагностики

Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кабинет оборудован на базе автомобиля «КАМАЗ». Его приобрели на средства, поступившие из федерального бюджета.

Также в ближайшее время планируется провести аукцион на закупку передвижного медицинского комплекса для Новосильской ЦРБ.