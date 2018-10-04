В Ливенский район доставят частицу мощей апостола Марка
04.10.2018
Об этом сообщает сайт «Уездный город».
7 октября в 17 часов мощи прибудут в село Сергиевка в храм преподобного Сергия Радонежского.
8 октября в 9 часов православную святыню доставят в Ливны в Свято-Сергиевский кафедральный собор.
Принесение мощей будет сопровождаться службами с участием Митрополита Антония и епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.
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