В Ливенский район доставят частицу мощей апостола Марка

Об этом сообщает сайт «Уездный город».

7 октября в 17 часов мощи прибудут в село Сергиевка в храм преподобного Сергия Радонежского.

8 октября в 9 часов православную святыню доставят в Ливны в Свято-Сергиевский кафедральный собор.

Принесение мощей будет сопровождаться службами с участием Митрополита Антония и епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.