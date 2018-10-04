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  3. В Ливенский район доставят частицу мощей апостола Марка

В Ливенский район доставят частицу мощей апостола Марка

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04.10.2018

Об этом сообщает сайт «Уездный город».

7 октября в 17 часов мощи прибудут в село Сергиевка в храм преподобного Сергия Радонежского.

8 октября в 9 часов православную святыню доставят в Ливны в Свято-Сергиевский кафедральный собор.

Принесение мощей будет сопровождаться службами с участием Митрополита Антония и епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

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