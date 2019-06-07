В летних оздоровительных лагерях Орловщины продолжается первая смена

Специалисты регионального Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о качестве и безопасности детского отдыха. В ведомстве открыта горячая линия, позвонив можно получить консультации, касающиеся требований санитарного законодательства. В том числе, какие медицинские документы нужны, если вы отправляете ребенка в оздоровительное учреждение, проводилась ли в лагере акарицидная обработка, каким должен быть питьевой режим и распорядок дня. Ответы можно получить по будням с 9:00 до 17:45 в Управлении Роспотребнадзора и его территориальных отделах. Телефоны горячей линии: 41-83-45 и 42-26-75.