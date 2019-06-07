В летних оздоровительных лагерях Орловщины продолжается первая смена
07.06.2019
Специалисты регионального Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы родителей о качестве и безопасности детского отдыха. В ведомстве открыта горячая линия, позвонив можно получить консультации, касающиеся требований санитарного законодательства. В том числе, какие медицинские документы нужны, если вы отправляете ребенка в оздоровительное учреждение, проводилась ли в лагере акарицидная обработка, каким должен быть питьевой режим и распорядок дня. Ответы можно получить по будням с 9:00 до 17:45 в Управлении Роспотребнадзора и его территориальных отделах. Телефоны горячей линии:
Короткая ссылка obl1.ru/~/55127
Другие новости раздела
07.06.2019
На орловских кладбищах началась ликвидация стихийных свалок, сообщает региональный оператор по обращению с отходами УК «Зеленая роща»
07.06.2019
Сегодня в ландшафтном сквере Дворянское гнездо пройдет Тургеневский литературный праздник «Дворянское гнездо. Возвращение»
07.06.2019
Управление Роспотребнадзора проводит работу по контролю за готовностью зон отдыха к эксплуатации в период летнего сезона
$ USD65.0395(-0.19)08.06
€ EUR73.2605(-0.01)08.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?