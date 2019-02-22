В Кромском районе в селе Бельдяжки отремонтируют дорогу

Право на проведение работ по итогам открытого аукциона получило ООО «Каскад». Подрядчику предстоит привести в порядок три участка дороги общей протяжённостью около двух километров.

За это бюджет сельского поселения заплатит организации 3,4 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и завершатся в июле текущего года.