В Кромском районе в селе Бельдяжки отремонтируют дорогу
22.02.2019
Право на проведение работ по итогам открытого аукциона получило ООО «Каскад». Подрядчику предстоит привести в порядок три участка дороги общей протяжённостью около двух километров.
За это бюджет сельского поселения заплатит организации 3,4 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и завершатся в июле текущего года.
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