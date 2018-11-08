В Кромском районе сгорел дом
08.11.2018
Пожар произошёл в деревне Добрынь.
Как сообщает МЧС, дом являлся нежилым и заброшенным.
На момент прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади — 50 квадратных метров.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства пожара.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50372
Другие новости раздела
08.11.2018
Завтра в Орле продолжится акция «Дом со звездой», которая проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова
08.11.2018
Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с главным полицейским Орловской области
$ USD66.0918(+0.1)08.11
€ EUR75.6817(+0.37)08.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?