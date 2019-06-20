В Краснодарском крае расследуют обстоятельства смерти военнослужащего из Орловской области
20.06.2019
Игорь Фролкин проходил срочную службу на территории Краснодарского края в воинской части № 98547. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Похороны состоялись в Мценске на днях. Как сообщает «РИА 57», родные Фролкина подозревают, что орловчанина довели до самоубийства или убили.
Расследованием гибели Фролкина занимается Военный следственный отдел Следственного комитета по Армавирскому гарнизону.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55409
Другие новости раздела
20.06.2019
Сегодня ректор опорного вуза Орловской области Ольга Пилипенко ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Первый областной»
$ USD63.3877(-0.59)21.06
€ EUR71.5457(-0.09)21.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?