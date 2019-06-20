Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.06.2019 Четверг 15:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Краснодарском крае расследуют обстоятельства смерти военнослужащего из Орловской области

В Краснодарском крае расследуют обстоятельства смерти военнослужащего из Орловской области

Версия для печати

20.06.2019

Игорь Фролкин проходил срочную службу на территории Краснодарского края в воинской части № 98547. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Похороны состоялись в Мценске на днях. Как сообщает «РИА 57», родные Фролкина подозревают, что орловчанина довели до самоубийства или убили.

Расследованием гибели Фролкина занимается Военный следственный отдел Следственного комитета по Армавирскому гарнизону.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55409

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.06.2019

23 июня в Орле на площади Ленина состоится фестиваль «Проверь себя — сдай ГТО!»

20.06.2019

Орловчанка заблудилась в лесу, собирая грибы

20.06.2019

В Орловской области нетрезвый водитель вылетел в кювет и перевернулся

20.06.2019

Сегодня ректор опорного вуза Орловской области Ольга Пилипенко ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Первый областной»

20.06.2019

7 июля в Орле пройдёт благотворительный «Матч Добра»

$ USD63.3877(-0.59)21.06
€ EUR71.5457(-0.09)21.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online