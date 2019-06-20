В Краснодарском крае расследуют обстоятельства смерти военнослужащего из Орловской области

Игорь Фролкин проходил срочную службу на территории Краснодарского края в воинской части № 98547. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Похороны состоялись в Мценске на днях. Как сообщает «РИА 57», родные Фролкина подозревают, что орловчанина довели до самоубийства или убили.

Расследованием гибели Фролкина занимается Военный следственный отдел Следственного комитета по Армавирскому гарнизону.